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Царьград

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Услышал взрывы и бросился на помощь: Военный спас малыша и его маму, пострадавших от обстрела Белгорода

Услышал взрывы и бросился на помощь: Военный спас малыша и его маму, пострадавших от обстрела Белгорода

Русский военный спас раненого малыша и его маму, сразу после массированной атаки ВСУ на Белгород. Услышав взрывы, мужчина сразу бросился на помощь пострадавшим.

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