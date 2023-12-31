Селёдка под шубой и голая вечеринка

Россияне встречают Новый год с подорожавшим в полтора раза оливье и небывалым чувством оптимизма Иван Рыбин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Индекс оливье — по названию одноименного салата — штука очень популярная, его в России принято рассчитывать как раз перед новогодними праздниками.