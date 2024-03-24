Марчел Паскаль: "В Молдове стоит возродить научное общество учащихся"

Молдова, если хочет идти в Европу, должна прийти туда равной по всем направлениям, в том числе, и по научно-технической позиции, поскольку нельзя лететь с одним крылом, и поэтому в образовании нашей страны должно быть два крыла: и гуманитарное, и техническое.