Марчел Паскаль: "В Молдове стоит возродить научное общество учащихся"

Молдова, если хочет идти в Европу, должна прийти туда равной по всем направлениям, в том числе, и по научно-технической позиции, поскольку нельзя лететь с одним крылом, и поэтому в образовании нашей страны должно быть два крыла: и гуманитарное, и техническое.
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