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Камерная атмосфера: как следят за водителями в РФ

Камерная атмосфера: как следят за водителями в РФ

Вопреки прогнозам скептиков о массовом сокращении количества комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, после вступления в силу новых требований к их размещению на трассах число камер на дорогах практически не изменилось.

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