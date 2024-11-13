Камерная атмосфера: как следят за водителями в РФ

Вопреки прогнозам скептиков о массовом сокращении количества комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, после вступления в силу новых требований к их размещению на трассах число камер на дорогах практически не изменилось.
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