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Правообладатель фильмов «Брат» и «Жмурки» подал исков почти на 8 млрд рублей

Правообладатель фильмов «Брат» и «Жмурки» подал исков почти на 8 млрд рублей

Правообладатель известных российских фильмов «Брат», «Брат 2» и «Жмурки» — кинокомпания «СТВ» — заявила в арбитражные суды РФ более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7,8 млн руб.

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