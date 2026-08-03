Правообладатель фильмов «Брат» и «Жмурки» подал исков почти на 8 млрд рублей

Правообладатель известных российских фильмов «Брат», «Брат 2» и «Жмурки» — кинокомпания «СТВ» — заявила в арбитражные суды РФ более 100 исков в защиту интеллектуальных прав на общую сумму почти 7,8 млн руб.
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