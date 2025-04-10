РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Когда. Их. Угомонят. Раз. V. И. НавсегдаВСУ попытались уд...
  • Валерьян Смогловский
    Вы. Писатели. У. Вас. Что. Плохо. С. Умственным Развитием. Пишите. Одно. И. Тоже. По.4 Раза. Когда. Хватит. Одного. С...Минобороны: ВСУ а...
  • Андрей Шишинов
    Опять у хохлопитеков кондиционер взорвался? Так они по моему отмазывали свои удары по Мариуполю...Киев срочно созыв...

Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

19 апреля Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России – проведет День открытых дверей для учащихся 10-11 классов, а также их родителей и педагогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх