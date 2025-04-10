Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

19 апреля Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России – проведет День открытых дверей для учащихся 10-11 классов, а также их родителей и педагогов.
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