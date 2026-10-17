Беспорядки в Париже: перед протестами против роста цен атакованы CNews и Europe 1 Утром 17 октября около 100 человек с закрытыми лицами (в масках, балаклавах и капюшонах) атаковали здание в западной части Парижа, где находятся штаб-квартира французского телеканала CNews и редакция радиостанции Europe 1.