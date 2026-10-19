Фигуристка Камила Валиева вновь будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Об этом РИА «Новости» сообщили сразу несколько независимых источников.
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