Кому нельзя есть помидоры

Диетолог рассказал, почему нельзя некоторым людям есть помидоры. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также страдающим подагрой, не рекомендуется употреблять помидоры.
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