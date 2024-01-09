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Приехать в чужую страну, чтобы спасти себя и свою семью от голода и тут же начать глумиться над жителями этой страны... Это что? Глупость, дебилизм или шайтанизм?

Приехать в чужую страну, чтобы спасти себя и свою семью от голода и тут же начать глумиться над жителями этой страны... Это что? Глупость, дебилизм или шайтанизм?

Царьград Инсайдер: Вся таджикская диаспора в России подвергнется проверке ФОТО: BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS Таджикская диаспора в России подвергнется масштабной проверке со стороны правоохранительных органов, сообщают источники.

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Комментарии
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M_Tatiana_V
Это вопрос не миграции, а коррупции. &quot;Решение&quot; вопросов вплоть до гражданства путем взяток и кумовства создает иллюзию вседозволенности. Любой народ на территории неродной страны имеет право создавать диаспоры с неформальными лидерами. Но как правило эти диаспоры не имеют никаких прав пока не станут в состоянии выдвигать своих кандидатов в органы власти. Их дело - гуманитарная помощь своим, помощь в адаптации к обычаям и законам страны пребывания, максимум - найм адвоката если кто-то влип. В нашем случае диаспоры просто занимаются подкупом, стало быть без особого труда находят кого подкупить. Деньги на это &quot;лидеры&quot; собирают со своих, которые надо полагать охотно платят, зная что любой вопрос будет таким образом улажен. Ситуация, похоже, зашла слишком далеко, уже необходимо проверять правомерность получения гражданства, но в действительности толк будет только тогда когда соответствующие инстанции займутся своими должностными лицами и не просто уволят нечистых на руку, а привлекут к ответственности по всей строгости законов, которых у нас вполне достаточно для этого.
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1 час.
Александр Зиборов
Верно написано: &quot;необходимость масштабной проверки не только давно назрела, но и перезрела. И это касается не только таджикской диаспоры. В ряде регионов ситуация дошла до такой точки кипения, что местные власти начали вводить специальные ограничения для мигрантов, не дожидаясь отмашки от федерального центра. И количество таких регионов ширится...&quot;
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1 час.
Александр Зиборов
Все диаспоры проверить, лишить финансирования из российского бюджета и закрыть!
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1 час.

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