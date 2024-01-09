Царьград Инсайдер: Вся таджикская диаспора в России подвергнется проверке ФОТО: BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS Таджикская диаспора в России подвергнется масштабной проверке со стороны правоохранительных органов, сообщают источники.
Приехать в чужую страну, чтобы спасти себя и свою семью от голода и тут же начать глумиться над жителями этой страны... Это что? Глупость, дебилизм или шайтанизм?
Комментарии
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M_Tatiana_V
Это вопрос не миграции, а коррупции. "Решение" вопросов вплоть до гражданства путем взяток и кумовства создает иллюзию вседозволенности. Любой народ на территории неродной страны имеет право создавать диаспоры с неформальными лидерами. Но как правило эти диаспоры не имеют никаких прав пока не станут в состоянии выдвигать своих кандидатов в органы власти. Их дело - гуманитарная помощь своим, помощь в адаптации к обычаям и законам страны пребывания, максимум - найм адвоката если кто-то влип. В нашем случае диаспоры просто занимаются подкупом, стало быть без особого труда находят кого подкупить. Деньги на это "лидеры" собирают со своих, которые надо полагать охотно платят, зная что любой вопрос будет таким образом улажен. Ситуация, похоже, зашла слишком далеко, уже необходимо проверять правомерность получения гражданства, но в действительности толк будет только тогда когда соответствующие инстанции займутся своими должностными лицами и не просто уволят нечистых на руку, а привлекут к ответственности по всей строгости законов, которых у нас вполне достаточно для этого.
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1 час.
Александр Зиборов
Верно написано: "необходимость масштабной проверки не только давно назрела, но и перезрела. И это касается не только таджикской диаспоры. В ряде регионов ситуация дошла до такой точки кипения, что местные власти начали вводить специальные ограничения для мигрантов, не дожидаясь отмашки от федерального центра. И количество таких регионов ширится..."
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1 час.
Александр Зиборов
Все диаспоры проверить, лишить финансирования из российского бюджета и закрыть!
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1 час.
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