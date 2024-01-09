Приехать в чужую страну, чтобы спасти себя и свою семью от голода и тут же начать глумиться над жителями этой страны... Это что? Глупость, дебилизм или шайтанизм?

M_Tatiana_V

Это вопрос не миграции, а коррупции. "Решение" вопросов вплоть до гражданства путем взяток и кумовства создает иллюзию вседозволенности. Любой народ на территории неродной страны имеет право создавать диаспоры с неформальными лидерами. Но как правило эти диаспоры не имеют никаких прав пока не станут в состоянии выдвигать своих кандидатов в органы власти. Их дело - гуманитарная помощь своим, помощь в адаптации к обычаям и законам страны пребывания, максимум - найм адвоката если кто-то влип. В нашем случае диаспоры просто занимаются подкупом, стало быть без особого труда находят кого подкупить. Деньги на это "лидеры" собирают со своих, которые надо полагать охотно платят, зная что любой вопрос будет таким образом улажен. Ситуация, похоже, зашла слишком далеко, уже необходимо проверять правомерность получения гражданства, но в действительности толк будет только тогда когда соответствующие инстанции займутся своими должностными лицами и не просто уволят нечистых на руку, а привлекут к ответственности по всей строгости законов, которых у нас вполне достаточно для этого.