Politico: в Британии изучают данные о сборе компромата на членов парламента

Британская полиция начала расследование попытки массового сбора компрометирующей информации на членов британского парламента, некоторые члены правительства полагают, что за этим стоит "иностранное государство".
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