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Петербургский дневник

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В Петербурге проходит Всероссийский день бега «Кросс нации»

В Петербурге проходит Всероссийский день бега «Кросс нации»

В нем участвуют порядка 2000 человек Как сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, сегодня на территории природного заказника «Озеро Щучье» проходит Всероссийский день бега «Кросс нации».

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