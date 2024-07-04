Западные аналитики: Санкции против России провалились

Санкции Запада провалились. Об этом все чаще стали говорить западные аналитики. А в понедельник это подтвердил Всемирный банк, заявив, что Россия превратилась из страны с уровнем дохода выше среднего в страну с высоким уровнем дохода.
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