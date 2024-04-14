Тулякам рассказали о Свято-Покровском Добром монастыре

«Бренды России» рассказали тулякам о Свято-Покровском Добром монастыре. Предположительно, он основан первым удельным Одоевским князем Романом Семеновичем Новосильским в промежутке времени между 1385 и 1402 годом.
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