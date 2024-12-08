Внучка Иосифа Кобзона вышла замуж за бизнесмена из Израиля

Внучка Иосифа Кобзона, 24-летняя Мишель Рапопорт, вышла замуж. Ее избранником стал 31-летний израильтянин Бен Джордж.
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