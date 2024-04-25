В Курске состоялась ярмарка в детском саду №14

<p style="text-align:justify"><strong>Перед Вербным Воскресением детский сад №14 организовал ярмарку для учащихся гимназии №63 и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Елены Гонды, школы №58 и заместителя директора по УВР Светланы Палхановой.
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