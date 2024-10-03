Следователи разыскивают пострадавших от подростков в скейт-парке в Ленобласти

Сам инцидент произошел еще в апреле прошлого года.Следователи СУ СК России по Ленинградской области обратились за помощью к общественности – они ищут пострадавших от агрессивных действий подростков в скейт-парке, расположенном в Янино Всеволожского района (на улице Ветряных мельниц).