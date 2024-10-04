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«Заключен законно»: адвокат Алексея Блиновского рассказала об итогах проверки его контракта с Минобороны

«Заключен законно»: адвокат Алексея Блиновского рассказала об итогах проверки его контракта с Минобороны

Юрист отметила, что сейчас муж «королевы марафонов» находится в Москве и хочет продать дом в Подмосковье для погашения налоговСиловики закончили проверку, законно ли бизнесмен Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны.

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