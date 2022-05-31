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В Республике Карелия полицейские пресекли работу интернет-магазина запрещённых веществ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия в ходе оперативной разработки пресекли устойчивый канал поставки наркотических средств в регион.

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