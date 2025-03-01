WSJ: Трамп приказал проверить, могут ли США прекратить поставки оружия Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон полностью или временно прекратить поставки оружия киевской стороне.
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