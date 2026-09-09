Владислав Радимов о классном голе Соболева («я так не умею») и роли неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

Споры о пенальти, решивших исход матча «Зенит» - ЦСКА (1:2) продолжаются. Речь об 11-метровом, назначенном в ворота «Зенита» в компенсированное время к первому тайму, и не назначенном за аналогичное нарушение в штрафной ЦСКА в концовке второго тайма.
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