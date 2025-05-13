В МВД предупредили россиян о мошенничестве с финансовыми данными

В МВД РФ предупредили россиян, что финансовая информация, коды аутентификации, персональные документы и комбинация имени, даты рождения и номера телефона являются ключевыми данными, которые нельзя никому сообщать, даже если раскрыть их просит «сотрудник госструктур».