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«Зеленский чуть не погиб»: дрон превратил задержку самолета в героическую драму – политолог разобрал спектакль

«Зеленский чуть не погиб»: дрон превратил задержку самолета в героическую драму – политолог разобрал спектакль

КИЕВ, 10 сентября, ФедералПресс. История о том, как Владимир Зеленский якобы едва не погиб под ударом беспилотника, неожиданно получила продолжение.

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