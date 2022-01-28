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Депутат Федоров призвал убрать наценки на услуги такси для клиентов с маленькими детьми

Депутат Федоров призвал убрать наценки на услуги такси для клиентов с маленькими детьми

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в письме, направленном на имя главы Минтранса Виталия Савельева, выдвинул идею убрать наценки на услуги такси для клиентов с малолетними детьми.

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