Зверев обыграл в финале Шелтона и стал чемпионом US Open 2026

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США 2026 года. В финальном матче вторая ракетка мира одержал победу над американцем Беном Шелтоном, занимающим девятую строчку мирового рейтинга.
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