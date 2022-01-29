Медведева оштрафовали на $12 000 за неприличный жест и крик на судью в полуфинале AO. У Циципаса за турнир три штрафа за коучинг

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Стали известны штрафы, которые игроки получили по ходу Australian Open. Наибольшие суммы на данный момент у Дениса Шаповалова ($15 000), Стефаноса Циципаса ($13 000) и Даниила Медведева ($12 000).