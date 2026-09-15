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В ЦБ оценили прямой вклад цен на топливо в инфляцию менее чем в 1 процентный пункт

Рост цен на моторное топливо напрямую добавит к инфляции 0,7-0,8 процентного пункта (п.п.), подсчитали в Банке России.

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