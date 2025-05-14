Владимир Путин заявил о возможном открытии прямого авиасообщения между РФ и Малайзией

По итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Президент РФ Владимир Путин сообщил, что между Россией и Малайзией рассматривается вопрос запуска прямого авиасообщения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии