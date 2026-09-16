Анита Цой раскрепостилась в прямом эфире

Анита Цой сняла парик в прямом эфире. После она обратилась к поклонникам с мотивационной речью. Российская певица Анита Цой во время съемок шоу «Фобия» на канале НТВ с психологом не только поделилась сокровенным, но и показала свою уязвимость, сняв парик прямо в студии на глазах у всех.