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"Хочу спасибо сказать этим мужикам": сельчане об убийстве женщины депутатом и главой

"Хочу спасибо сказать этим мужикам": сельчане об убийстве женщины депутатом и главой

Такое заявление с экранов ТВ сделали жители посёлка Рымникский в Челябинской области, где произошла трагедия.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Если убиенная поджигала дома односельчан, а полиция даже не реагировала на заявления людей!? ЧТО ДЕЛАТЬ? Людей довели до крайности и они отчаялись и не нашли другого выхода, как защитить себя, свои семьи, соседей! Здесь главный вопрос к правоохранительным и судебным органам!Посадили бы вовремя эту неадекватную за решетку - осталась бы жива!
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