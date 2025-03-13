"Хочу спасибо сказать этим мужикам": сельчане об убийстве женщины депутатом и главой

АЕ

Анна Егорова

Если убиенная поджигала дома односельчан, а полиция даже не реагировала на заявления людей!? ЧТО ДЕЛАТЬ? Людей довели до крайности и они отчаялись и не нашли другого выхода, как защитить себя, свои семьи, соседей! Здесь главный вопрос к правоохранительным и судебным органам!Посадили бы вовремя эту неадекватную за решетку - осталась бы жива!