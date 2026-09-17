30 фотографий, которые станут бальзамом для израненной души перфекциониста

В нашем далеко не совершенном мире мы жаждем порядка, симметрии и идеальной тротуарной плитки. И если вам всего этого не хватает — на помощь придет сабреддит Oddly Satisfying, в котором много приятных глазу вещей, успокаивающих сердце и душу.