Камила Валиева не выступит в шоу Татьяны Навки в июне из-за дисквалификации

Камила Валиева не появится на ледовом катке в шоу Татьяны Навки в июне этого года. Хотя ранее было объявлено, что фигуристка примет участие в летнем ледовом представлении "Руслан и Людмила", которое пройдет в Сочи парке с 12 по 30 июня, теперь стало известно, что вместо нее в этот период выступят другие артисты.