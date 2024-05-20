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Камила Валиева не выступит в шоу Татьяны Навки в июне из-за дисквалификации

Камила Валиева не выступит в шоу Татьяны Навки в июне из-за дисквалификации

Камила Валиева не появится на ледовом катке в шоу Татьяны Навки в июне этого года. Хотя ранее было объявлено, что фигуристка примет участие в летнем ледовом представлении "Руслан и Людмила", которое пройдет в Сочи парке с 12 по 30 июня, теперь стало известно, что вместо нее в этот период выступят другие артисты.

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