Клиенты ресторана разбили тарелки "на счастье", а потом увидели счёт

Группа друзей, которая веселилась в одном из греческих ресторанов города Бирмингем (Великобритания), решила приобщиться к традиционной практике битья тарелок "на счастье", но оказалось, что это не бесплатно.
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