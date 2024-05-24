Наступление свёрнуто, лучшие войска погибли. Инсайдер рассказал, чем закончилась "показуха" на фронте

Наступление ВСУ на Херсонском направлении окончательно свёрнуто. По данным инсайдеров, при попытке подготовить плацдарм для атаки, а также в других политически ангажированных операциях погибли лучшие войска Украины.
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