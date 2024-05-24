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Царьград

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Наступление свёрнуто, лучшие войска погибли. Инсайдер рассказал, чем закончилась "показуха" на фронте

Наступление свёрнуто, лучшие войска погибли. Инсайдер рассказал, чем закончилась "показуха" на фронте

Наступление ВСУ на Херсонском направлении окончательно свёрнуто. По данным инсайдеров, при попытке подготовить плацдарм для атаки, а также в других политически ангажированных операциях погибли лучшие войска Украины.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А что можно ждать от Сопливой армии? Кто хер ой,такая и армия!
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16 час.
Алексей Пассар
Близка Победа! Ребята, куй железо пока горячо! Бейте нацистов до атома, возвращайтесь живыми домой!
Ответить
3 час.

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