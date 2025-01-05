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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Брюйне о продлении контракта с «Сити»: «Мне все равно. Просто пытаюсь вернуться на свой уровень. Были некомфортные пару месяцев, но я становлюсь все лучше»

Действующее соглашение 33-летнего полузащитника «горожан» рассчитано до конца сезона. «Мне все равно.

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