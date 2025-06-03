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Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI в новом фильме Луки Гуаданьино

Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI в новом фильме Луки Гуаданьино

Российский актер Юра Борисов может исполнить одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial ("Искусственный") про основателей американской технологической компании OpenAI — разработчика сервиса ChatGPT.

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