Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI в новом фильме Луки Гуаданьино

Российский актер Юра Борисов может исполнить одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial ("Искусственный") про основателей американской технологической компании OpenAI — разработчика сервиса ChatGPT.
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