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Царьград

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Торговля РФ и Казахстана выросла на 15,2% за 2026 год

Торговля РФ и Казахстана выросла на 15,2% за 2026 год

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук провёл совместное заседание сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным.

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