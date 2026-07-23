Торговля РФ и Казахстана выросла на 15,2% за 2026 год

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук провёл совместное заседание сопредседателей Межправительственной комиссии по сотрудничеству с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным.
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