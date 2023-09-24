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Димитрис Яннакопулос: «Мы хотим, чтобы люди предвкушали, чтобы считали часы перед тем, как вновь прийти на арену «Панатинаикоса»

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос в очередной раз опроверг информацию о своем возвращении к активному участию в жизни клуба, но признал, что в этом году он «серьезно вложился в команду».

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