Meta* покидает климатический альянс RE100 после 10 лет: газовое энергоснабжение для ИИ опережает ВИЭ

Строительство 10 газовых электростанций для кампуса Hyperion оказалось несовместимым с требованиями инициативы по 100% возобновляемой энергииMeta* покинула международную инициативу RE100 спустя 10 лет участия после того, как организация Climate Group признала: компания больше не соответствует техническим требованиям программы.