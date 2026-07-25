Meta* покидает климатический альянс RE100 после 10 лет: газовое энергоснабжение для ИИ опережает ВИЭ

Строительство 10 газовых электростанций для кампуса Hyperion оказалось несовместимым с требованиями инициативы по 100% возобновляемой энергииMeta* покинула международную инициативу RE100 спустя 10 лет участия после того, как организация Climate Group признала: компания больше не соответствует техническим требованиям программы.
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