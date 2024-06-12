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Писториус представит новый план для введения обязательной воинской службы в ФРГ

Писториус представит новый план для введения обязательной воинской службы в ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует анонсировать новую модель обязательной воинской службы, которая будет включать в себя анкетирование молодых людей на предмет их желания и возможностей служить в бундесвере.

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