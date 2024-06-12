Писториус представит новый план для введения обязательной воинской службы в ФРГ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует анонсировать новую модель обязательной воинской службы, которая будет включать в себя анкетирование молодых людей на предмет их желания и возможностей служить в бундесвере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии