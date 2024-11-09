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“Много мероприятий”, – молодая невеста Лепса поделилась планами на будущее

“Много мероприятий”, – молодая невеста Лепса поделилась планами на будущее

Любовные приключения 61-летнего Григория Лепса приобретают новый поворот. Пока сам исполнитель, известный своими эмоциональными песнями, открыто говорит о желании узаконить отношения с молодой Авророй Кибой, его избранница не спешит разделять подобные амбиции.

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