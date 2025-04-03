ВСУ пытаются вклиниться в российскую оборону в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 3 апреля, ФедералПресс. Ситуация на границе России и Украины продолжает накаляться. ВС РФ готовят новое наступления на Сумскую и Харьковскую область, чтобы создать санитарную зону и защитить мирных жителей российского приграничья.