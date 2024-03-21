Валттери Боттас: Не понимаю, зачем Ферстаппену уходить из Red Bull

Валттери Боттас: Не понимаю, зачем Ферстаппену уходить из Red BullSauber GroupБывший гонщик Mercedes Валттери Боттас поделился мнением о слухах по поводу перехода трехкратного чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена из Red Bull Racing в «Серебряные стрелы» на место Льюис Хэмилтона.