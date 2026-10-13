Источник: чемпион мира Альварес может перейти из «Атлетико» в «Арсенал» за 118 миллионов евро

Чемпион мира в составе сборной Аргентины, нападающий Хулиан Альварес может покинуть мадридский «Атлетико» и продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает TEAMtalk.
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