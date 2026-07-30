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Члены УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино

Члены УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино

Все члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) из-за планов ее главы Джанни Инфантино продать частным инвесторам миноритарные доли, связанные с правами на турниры, включая чемпионат мира.

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