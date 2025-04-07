Часовой, что сильнее всех Мстителей разом, вышел из-под контроля в трейлере «Громовержцев*»За месяц до премьеры фильма «Громовержцы*» Marvel и Disney наконец показали Часового в исполнении Льюиса Пуллмана («Топ Ган: Мэверик») при параде.