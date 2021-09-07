Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России? Путин, наконец, пояснил

Позитив для оптимистовПолитикаВойдут ли ДНР и ЛНР в состав России? Путин, наконец, пояснил Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о гипотетическом присоединении Донбасса к Российской Федерации.Вернуться к статье282НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейПутин В.В. грамотный политик и знает намного больше чем мы, и если он так поступает, то - это лучший из вариантов.Natalyпроголосовала за самостоятельность ЛНР и ДНР, как российская обывательница, бабулька вне политических игрищ Что я могу знать и понимать в БОльшой политике? пусть этим занимаются те кому положено по службе и должности, я доверяю той власти которую сама же и выбрала/избрала вот пусть теперь и работают ребятки)))))Если Крым, ставший частью России, сумел получить серьезную защиту, то ДНР и ЛНР продолжают подвергаться обстрелам и нападениям со стороны украинских военных. Поэтому обсуждения того, что республикам стоило бы стать частью РФ, кажутся вполне адекватными. Но почему тогда российское правительство не предпринимает для этого никаких шагов? Подобное бездействие связано не с нежеланием видеть ДНР и ЛНР частью России. Международная напряженность делает эти области настоящей пороховой бочкой, которая может взорваться от любого неправильного действия. И есть три причины, по которым РФ не может принять республики в свой состав. Причина первая - экономика Россия испытывает серьезные финансовые трудности, что на фоне необходимости вкладываться в военную сферу становится проблемой. А присоединение новых земель потребует огромных вложений в их развитие, обустройство и социальное обеспечение. В бюджете попросту нет средств, которые можно было бы выделить для проведения процедуры объединения. Причина вторая - народные волнения Большинство россиян полностью поддержали присоединение Крыма, но в последнее время все больше граждан отзываются о последствиях этого решения негативно. Они прекрасно понимают, что объединение с ЛНР и ДНР приведет к финансовым трудностям. Поэтому есть вероятность, что такие действия могут стать причиной волнений и беспорядков. Причина третья - внешняя оценка Возможно, большинству граждан и некоторым российским политикам плевать, что о них думают иностранцы. Но после присоединения Крыма РФ чуть было не стала изгоем. Что же будет после повторения действий уже с ЛНР и ДНР? Если это еще можно стерпеть, то новые санкции могут создать реальные проблемы. И неизвестно, как отреагирует на все Украина - нет никаких гарантий, что правительство не прикажет военным пойти прямиком на Россию. А этого россиянам точно не нужно. Все три причины могут привести к тому, что Россия потерпит серьезный удар в финансовой и политической сфере. А результатом может стать падение страны на несколько ступеней вниз или даже новая война. Поэтому российское правительство предпочитает ограничиться материальной помощью ДНР и ЛНР и пока что отказаться от их присоединения..Natalyкак не молодая уже россиянка жительница Санкт-Петербурга могу сказать только одно: - Я категорически против того что бы ЛНР и ДНР вошли в состав РФ регионами. нет нет и нет жителей этих регионов никакими такими братьями я не считаю и уж тем более одним народом с русскими. они чужие и чужие нам уже 30лет они иностранцы вот и пусть остаются подданными того государства чей паспорт носят в своих карманах))) к кому приссоединяться ИМ решать( домбанчанам и Луганцам)самим и только по их свободному выбору, но пусть помнят, что большинство россиян им как то уже и НЕ РАДЫ.Элина МорозоваТам у многих уже есть российские паспорта. И что любопытно, у многих сельских жителей западных областей тоже есть российские паспорта. Так им удобнее легально работать в России.Майя MajaВсе бы хорошо...только вот дотационных регионов у нас и так много. Я тоже думаю, многие россияне тоже в больших сомнениях - а нужна нам еще одна головная боль?кузнецов владимиресли у них появились российские паспорта - это не значит что они сдали украинские.Майя MajaЗаконодательством Украины запрещено иметь двойное гражданствокузнецов владимирзаконодательством запрещено. поэтому российские паспорта выданные жителям ДНР и ЛНР в Украине не признаются. а в России признаются. что очень удобно. можно ездить в Киев и в Европу по украинскому паспорту, а в Москву по российскомуМихаил добрый маргиналТам мало у кого есть Российские Паспорта есть паспорта Днр и Лнр.Natalyсамое неприятное, не то что в Этих ЛНР ДНР разрушены экономика, инфроструктура, жилой фонд на 75% аварийное и ветхое жилье постройки ССР, которое необходимо восстанавливать за счет РФ, а демографический состав населения этого Домбаса там же столько стариков, которые бременем лягут на наш и без того скудненький ПФ РФ, а те кто ещё может и хочет работать уже не имеют должного образования и дипломов, которые были бы признаны и котировались в РФ им светит только работёнка где плоское таскают да круглое катают а копать ямы необходимо от забора и до ужина))))согласятся ли эти бывшие заробитяне уже имея паспорт гражданина РФ быть обслугой/прислугой. гражданами второго сорта в РФ на положении всё того же гастробайтера только уже при законном " виде на жительство и разрешением на работу чистить унитазы и мыть жопы старикам россиянам в доме престарелых?а детки этих бывших братиков даже учились в школе по другим программам и ни о каких таких ЕГ даже не слышали с чем и как им в вузы РФ поступать?это же опять самое днище социумав современном мире получается.Михаил добрый маргиналА узбеки прям все дипломированы?))))Не надо токда ныть ,что русских забижают. И просто не мешать Украине.Майя MajaМогу ошибаться, но у них с прошлого года российская программа обучения в старших классах.Майя MajaУ них свои паспорта(республик). Если бы у всех была именно российские, там сейчас никого-бы не осталось. Все бы в РФ тусовались)))))кузнецов владимирвсе обычные люди которым есть куда ехать уже давно и тусуются.Natalyвот и я про тоже, что УКраина это самостоятельное и очень огромное государство и по территории и по населению и должно и обязано строить свою государственность самостоятельно и не надо никому к ним лезть ни с советами и уж тем более с указаниями как и что делатьв соем то ДОМЕ в своей СТРАНЕ.Михаил добрый маргиналНо на всякий случай там и украинский преподают))))Просто Днр и Лнр как амно в проруби . ни Россия не берет,но и не отдает Украине. Бежать в Россию бросив все и жить в глуши России ,где та же разруха то же не хотят. В шахматах это называется цуцванг.Любое действие любой стороны ведет к ухудшенью позиции.валерий иваницкийя родился в СССР ,на Донбассе ,и в страшном сне ,не мог представить то ,что сейчас происходит ,меня не спросили ,запихнули в усраину ,а сейчас (в 14 году)меня спросили ,где я хочу жить и кем быть ,я ответил ,а такие как Вы ,опять меня не слышите.Элина МорозоваЭто что то меняет?Natalyудивляет другое , что это вдруг опять пошла волна про эти ЛНР и ДНР, вроде бы мы все и привыкли за8 лет якобы войны кровавой, что всё у них ОКЕЙ по жизни. Все сытые жиртрестики чубатые сидят по теплым хаткам, обогреваемым нашим газком, пьют свою горилочку из своего же сахарка скрудояченную, спокойно трудятся по огородикам тихо мирно женятся плодятся и даже имеют денюжки по Турциям Египтам полетать на отдых , от куда их нужно вытаскивать самолетами России. Никто никуда не бежит по типу флаги над Рейхстагами поверженными развешивать. все сидят по норкам мирно жрут борщи с помпушками да голушки со сметанкой наворачивают под шум телевизора, который им о войне сказочки показывает жути наводит после сытного обеда, видимо, что бы им не так крепко спалось и лишний жир у них на брюхе не откладывался)))так чего же опять случилось такого у этих хохлов, что им помощь братушек понадобилась?или у них очередной запор от обжорства, надо помочь им прокакаться, а жрать халявки российской меньше не пробовали?а то получается как в стишке: - я сижу на унитазе тихо тихо плякаю, от чего так много ем и так мало какаю?СергейКрым был прихватизирован, по одной причине, не потому что там много русских, а чтобы не допустить американские системы ПРО. А зачем нужны России ДНР и ЛНР ?Элина МорозоваПо стратегическим соображениям.СергейЯ бы тоже так поступил.Элина МорозоваПоживем увидим. Путин ничего просто так не делает.Элина МорозоваА насчет Крыма я думаю, что это скорее вопрос присутствия в акватории Черного моря..СергейЧтобы вывезти ЧФ из Крыма, нужны миллиарды, для ВВП проще было прихватизировать Крым.Natalyсомневаюсь, что стратегические соображения смогут превалировать над экономическими соображениями, хоть где то хоть когда нибудь даже в отдалённом будущем человечестваЭлина МорозоваВ Крыму так и было. Россия как раз в Крым большие деньги вкачала. А Донбасс самоокупающийся регион.кузнецов владимирне для того эти ЛНР и ДНР создавали чтобы в Россию включать.Комментировать
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