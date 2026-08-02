Минобороны: радиолокационная станция ВСУ уничтожена в Калиновке

Русские военные нанесли удар по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в Калиновке. Министерство обороны сообщили, что операция с использованием беспилотника «Герань-4 сикер» прошла успешно, уничтожение цели зафиксировали камеры контроля.
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