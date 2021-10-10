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12-летний гений: мальчик купил родителям дом у озера на заработанные своими картинами деньги

12-летний гений: мальчик купил родителям дом у озера на заработанные своими картинами деньги

Художнику Кирону Уильямсону всего 12 лет, и он выглядит, как самый обычный мальчик – ему нравится играть в футбол, кататься на велосипеде, проводить время с друзьями, но вот то, что отличает его от сверстников – невероятный талант к рисованию.

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