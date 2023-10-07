Арестович* заявил о превосходстве России над Украиной: "Зима будет весёлой"

Экс-советник администрации президента Украины Алексей Арестович* заявил, что его страна проигрывает России на стратегическом уровне, а на фоне антиукраинского бунта в США – зима для украинцев "будет весёлой".
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