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Арестович* заявил о превосходстве России над Украиной: "Зима будет весёлой"

Арестович* заявил о превосходстве России над Украиной: "Зима будет весёлой"

Экс-советник администрации президента Украины Алексей Арестович* заявил, что его страна проигрывает России на стратегическом уровне, а на фоне антиукраинского бунта в США – зима для украинцев "будет весёлой".

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